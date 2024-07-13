كيف غدرت المليشيا فارس الدروع خطاب اسماعيل

نودع اليوم فارس الدروع خطاب اسماعيل الذي استشهد صباح اليوم أثناء قيامه ب عمليه اقتحام في أوكار العدو وتم استلام موقع العدو بعد جغم عدد منهم ودخل خطاب الموقع ب كل إقدام وثبات …فما كان من تبقي من العدو إلا أن رفعو أيديهم مستسلمين للفارس خطاب ومن معه فلم يضربهم خطاب وكان يريد أن يعاملهم معامله الأسرى …

الا أن هذه المليشيا صفتها كما تعلمون هو الغدر فكان بعض منهم مختبئين وقامو بإطلاق النار على الشهيد خطاب ومضى شهيدا إلى ربه نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم….

الحمد لله أخوان خطاب قامو ب جغم كل القوة التي كانت في الموقع

#كلنا خطاب

#مافي أسير تاني بل بس

Abdelaziz Osman

