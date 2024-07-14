حقوق الإنسان في السودان جهود داخلية وخارجية

تجري جهود حثيثة داخليًا وخارجيًا لتعزيز حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات الجارية نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، والتي طالت العاصمة وعددًا من الولايات، واتسمت باستهداف المليشيات للمواطنين في منازلهم وأماكن إقامتهم، إضافة إلى انتهاكات أخرى ارتكبت منذ اندلاع واستمرار الحرب.

وفي إطار الجهود الخارجية، قام خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، بزيارة للبلاد هذا الشهر بهدف تقييم حالة حقوق الإنسان في السودان في خضم الحرب الدائرة حاليًا. وتعد هذه زيارته الرسمية الثانية منذ تعيينه، وتحظى بأهمية كبيرة كونها تأتي في ظل ظروف الحرب الحالية وتتناول حقوق الإنسان، مما يتيح الفرصة لتقييم الانتهاكات الجسيمة والجرائم الخطيرة التي ارتكبتها المليشيات بحق الشعب السوداني والبنية التحتية والمؤسسات في البلاد.

وخلال لقائه السيد رضوان نويصر، شدد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مالك عقار إير، على أهمية المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب للجرائم التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع ضد الشعب السوداني. وتناول اللقاء القضايا المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في السودان، خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والنازحين، وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية ومهام منظمات المجتمع المدني.