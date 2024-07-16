🔴 كل مال الشعب السوداني الذي سرقه الجنجويد موجود في الضعين

أبرز ما ورد في لايف ود المصطفى

الفاشر:

■ الليلة أنا مبسوط من المشتركة “مورال” ساقوا الجنجويد سواقة صاح ، من لقيت فيديو للجنجويد قالوا إستلمنا 250 عربية ، اقتنعت تماماً أنو الناس ديل مبلولين و هذا ما حدث بالفعل.

■ المشتركة شغالين تمشيط حول الفاشر و الجنجويد يومياً راجعين لوراء.

■ ثق تماما عزيزي المتابع و الداعم للقشم أنو الفاشر اتأمنت ، و مداخلها و مخارجها في يد القشم و المشتركة ، مطاردات و ملاحقات كبيرة بتقوم بيها القوات المشتركة حولي الفاشر ، خسائر فادحة في العتاد و الأرواح في صفوف المليشيا.

■ الحركات الآن بتبادر بالهجوم.

■ الجنجويد في الصحراء مبلولين بل السنين ، جيش و مشتركة ماليين الصحراء ، تلتف يمين مشتركة شمال مشتركة فوق مشتركة تتبحط في الواطة بطلعوا ليك مشتركة.

■ هدفنا الخزينة “الضعين” ، كل مال الشعب السوداني موجود في الضعين ، ما عندنا شغلة بمواطن ولا بنستهدف مواطن ، لكن الجنجا في الضعين الله أكبر عليك بعد كدا.

■ مئات القتلى في صفوف المليشيا و العربات المحروقة في الخلاء ما تدي الدرب ، و الكلام دا بعيد من الفاشر.

بابنوسة:

■ بابنوسة بخير و آمنة و مطمئنة.

غربي أمدرمان:

■ عمليات بطيئة لكن مستمرة ، الناس ديل شغالين و متحركين و أمورهم تمام ، و نحن بنطمع في المزيد سعادتو الظافر.

■ قشم جهاز الأمن و المخابرات دوروا شغلكم براكم.

جنوب الخرطوم:

■ قصف مدفعي جنوب الخرطوم + عمليات نوعية.

بحري:

■ أكتر محور شغال و أكتر ناس شغالين دواس.

■ العمليات أخف وتيرة مقارنة بالأمس.

الجزيرة:

■ في شغل كويس و شغل أصلي و بيان بالعمل.

■ كونو يمسكوا منك يا جنجويدي كم صرصر و كم عربية معناتو انت مبلول.

■ السرية التامة هي البتم الشغل و بتنجح الشغل و الناس ديل عارفين بعملوا في شنو “المحور الغربي”.

■ في خلال 3 يوم أكتر من 8 صرصر تم إستلامها غير العربات القتالية و المدمرة و عربات المواطنين الرجعوها “محور المناقل”

سنار:

■ سعادتو الربيع الى الآن متمسك بسياسة الخندقة و الجنجا عندهم نية هجوم غداً و بعد غد.

■ المطلوب يا جيش سنار أخذ الحيطة و الحذر و تدعيم الدفاعات و كثافة النيران يا عساكر.

■ سنار جوة آمنة مطمئنة.

جبل موية:

■ أعداد الجنجويد في جبل موية تكاد تكون معدومة.

■ الجيش وضعو زي ما هو شغال مدفعية و مسيرات.

كيكل:

■ ما عندو أي حاجة الزول دا ، جرى دخل في غابة و شغال تصوير ، هو انت كدا كدا ميت بالنسبة للشعب السوداني.

■ عارفنك في غابات مايرنو.

الدندر:

■ الجيش لحدي الآن ما دخل الدندر.

■ كل الحصل تدوّين على تجمعات الجنجويد بإتجاه الكبري.

■ الجيش دخل بعض قرى الدندر و تم التمشيط.

■ ماف أي تحرك أرضي و ماف أي إستلام للدندر.

دوبا:

■ كبري دوبا المليشيا تكبدت خسائر و بردوا من الموضوع دا.

التفاوض:

■ وفد جنيف مهمتو يتكلم في الجانب الإنساني فقط ، مسارات آمنة لتمرير المساعدات الإنسانية فقط ، أما تفاوض و ما تفاوض الكلام دا غير صحيح.

■ ماف أي تفاوض شغال مع المليشيا.

** متداول