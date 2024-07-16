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🔴 كل مال الشعب السوداني الذي سرقه الجنجويد موجود في الضعين

2024/07/16
shargdarfur
الضعين - شرق دارفور

أبرز ما ورد في لايف ود المصطفى
الفاشر:
■ الليلة أنا مبسوط من المشتركة “مورال” ساقوا الجنجويد سواقة صاح ، من لقيت فيديو للجنجويد قالوا إستلمنا 250 عربية ، اقتنعت تماماً أنو الناس ديل مبلولين و هذا ما حدث بالفعل.
■ المشتركة شغالين تمشيط حول الفاشر و الجنجويد يومياً راجعين لوراء.
■ ثق تماما عزيزي المتابع و الداعم للقشم أنو الفاشر اتأمنت ، و مداخلها و مخارجها في يد القشم و المشتركة ، مطاردات و ملاحقات كبيرة بتقوم بيها القوات المشتركة حولي الفاشر ، خسائر فادحة في العتاد و الأرواح في صفوف المليشيا.
■ الحركات الآن بتبادر بالهجوم.
■ الجنجويد في الصحراء مبلولين بل السنين ، جيش و مشتركة ماليين الصحراء ، تلتف يمين مشتركة شمال مشتركة فوق مشتركة تتبحط في الواطة بطلعوا ليك مشتركة.
■ هدفنا الخزينة “الضعين” ، كل مال الشعب السوداني موجود في الضعين ، ما عندنا شغلة بمواطن ولا بنستهدف مواطن ، لكن الجنجا في الضعين الله أكبر عليك بعد كدا.
■ مئات القتلى في صفوف المليشيا و العربات المحروقة في الخلاء ما تدي الدرب ، و الكلام دا بعيد من الفاشر.
بابنوسة:
■ بابنوسة بخير و آمنة و مطمئنة.
غربي أمدرمان:
■ عمليات بطيئة لكن مستمرة ، الناس ديل شغالين و متحركين و أمورهم تمام ، و نحن بنطمع في المزيد سعادتو الظافر.
■ قشم جهاز الأمن و المخابرات دوروا شغلكم براكم.
جنوب الخرطوم:
■ قصف مدفعي جنوب الخرطوم + عمليات نوعية.
بحري:
■ أكتر محور شغال و أكتر ناس شغالين دواس.
■ العمليات أخف وتيرة مقارنة بالأمس.
الجزيرة:
■ في شغل كويس و شغل أصلي و بيان بالعمل.
■ كونو يمسكوا منك يا جنجويدي كم صرصر و كم عربية معناتو انت مبلول.
■ السرية التامة هي البتم الشغل و بتنجح الشغل و الناس ديل عارفين بعملوا في شنو “المحور الغربي”.
■ في خلال 3 يوم أكتر من 8 صرصر تم إستلامها غير العربات القتالية و المدمرة و عربات المواطنين الرجعوها “محور المناقل”
سنار:
■ سعادتو الربيع الى الآن متمسك بسياسة الخندقة و الجنجا عندهم نية هجوم غداً و بعد غد.
■ المطلوب يا جيش سنار أخذ الحيطة و الحذر و تدعيم الدفاعات و كثافة النيران يا عساكر.
■ سنار جوة آمنة مطمئنة.
جبل موية:
■ أعداد الجنجويد في جبل موية تكاد تكون معدومة.
■ الجيش وضعو زي ما هو شغال مدفعية و مسيرات.
كيكل:
■ ما عندو أي حاجة الزول دا ، جرى دخل في غابة و شغال تصوير ، هو انت كدا كدا ميت بالنسبة للشعب السوداني.
■ عارفنك في غابات مايرنو.
الدندر:
■ الجيش لحدي الآن ما دخل الدندر.
■ كل الحصل تدوّين على تجمعات الجنجويد بإتجاه الكبري.
■ الجيش دخل بعض قرى الدندر و تم التمشيط.
■ ماف أي تحرك أرضي و ماف أي إستلام للدندر.
دوبا:
■ كبري دوبا المليشيا تكبدت خسائر و بردوا من الموضوع دا.
التفاوض:
■ وفد جنيف مهمتو يتكلم في الجانب الإنساني فقط ، مسارات آمنة لتمرير المساعدات الإنسانية فقط ، أما تفاوض و ما تفاوض الكلام دا غير صحيح.
■ ماف أي تفاوض شغال مع المليشيا.

** متداول

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