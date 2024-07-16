الفارس الفريق ياسر العطا تحدث بلسان أهل السودان

تحدث الفارس الفريق ياسر العطا أمس بلسان أهل السودان وقلب المؤسسة العسكرية معلن عن موقف واضح ومتفقاً عليه لا للتفاوض ورفضاً لأي هدنه مع الجنجويد الأوباش..

ومثلما خرج العطا متحدثاً في (رابعة النهار) نريد من الذي يدفع تجاه التفاوض المذل ان يخرج للشعب السوداني ويصرح بأنه يريد أن يفاوض به ويزايد عليه..

#ام_وضاح