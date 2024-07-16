زميلنا حافظ إجتهادك مقدر والله ومفروض المليشيا ذاتها تقدر إنك قاعد تكذب ليهم ع حساب إسمك ومصداقيتك 😢

عليه الفيديو الناشرو في صفحتك للمجرم حميدتي دا فيديو صباح يوم للحرب ..

اول شئ مكتب تاركوا تقاطع الجمهورية مع القصر دا والمناطق المجاورة لي حالياً رماااااااد والشوارع المصورة نضيفة كدا وإضاءتها سليمة دي هسي عبارة عن جثث ودانات متفجرة أنت يا بليد ما عارف الشارع دا اتجاه القصر الجمهوري وحالياً القصر ذاتو رماد …

يا حافظ يا كبير إنتهيت من نفسك عشان خاطر الجنجويد باكراً

وبكرة الجنجويد ديل بقبلوا عليك وتتحسب عندهم فلنقاي عادي زي ما مهم دي طريقتهم وأساليبهم ونظرتهم لغير عيال الماهرية تبعهم ..

فتش غيرها يا حافظ دي جلت منك

عائشة الماجدي