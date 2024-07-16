منذ أسبوع تقريبآ ظللتُ مُهتمه ومن دون كلل على بتجميع قُصًاصات ( أرقًّ ) تعاليق الميديا وأعرض عناوينها وتدوينات المتابعين والمُهتمين بالثوثيق الدقيق لسيرة السًنة الأخيرة من عهد الإنقاذ أخذتُ بعض ما أُريد من فيديوهات قناة العربية حول خفايا أسرار التنظيم الإخواني والآخرُ مما بذله الكُتاب خلال الأربعة أعوام الماضية مابعد سقوط الانقاذ ولإرتباط الأمرين ببعضهم البعض وقفتُ على شخص نائب الرئيس السابق عمر البشير ..

حسبو عبدالرحمن …

سألخص الآتي ..

حسبو عبدالرحمن يرى بأنه أحقُ بالرئاسه مابعد البشير !!

حسبو عبدالرحمن تم إعتقاله مابعد سقوط البشير وتم إطلاق سراحه !!

من أطلق سراح حسبو عبدالرحمن هو حميدتي نفسه !!

من أمّن حسبو عبدالرحمن في بيته ووضع له حراسات شخصية هو حميدتي!!

حسبو عبدالرحمن أسس أمانة حزبية موازية للمؤتمر الوطني تضم عضوية من نفس عضوية الحزب المحلول !!

حسبو عبدالرحمن أنشأ هيكل تنظيم سياسي إسلامي موازي لتنظيم الحركة الإسلاميه ونصّب نفسه أميناً عاماً موازياً لعلي كرتي !!

حسبو عبدالرحمن أنشأ حاضنة سياسية تسند تكوينات الدعم السريع جماهيرياً وسياسياً وإجتماعياً وفكرياً ..!!

حسبو عبدالرحمن ظل تحت حماية وتأمين قوات الدعم السريع منذ خروجه من السجن يمارس مهامه أميناً عاماً من منطقة الخرطوم الطائف وحميدتي ذراعه العسكري !!

حسبو عبدالرحمن أثر بشكل كبير ومنع خروج عمر البشير ونافع وعلي عثمان وبكري وعبدالرحيم ويوسف وغيرهم من المعتقليين المحسوبين ع الشمال والوسط !!

من منح لجنة إزالة التمكين أوراق الإزالة وقوائم وأسماء المقار والمؤسسات والاشخاص والارصدة واسماء العمل التي تمت إذاعتها عبر اللجنه هو عبدالرحيم دقلو عبر لجان مكونة من مكتب حسبو عبدالرحمن !!

من يدير مليشيا الدعم السريع ويخطط لها ويحشد مقاتليها من غرب السودان ويضع تصوراتها ويكتب بيناتها عضوية تتبع لمكتب حسبو عبدالرحمن!!

أخيراً

من قام بإقالة يوسف عزت ليس حميدتي ومن اصد قرار تعيين حسبو عبدالرحمن مستشاراً مكانة ليس حميدتي.. حسبو عبدالرحمن هو القائد الفعلي لفصائل مليشيا الدعم السريع وأذرُعٍها المتحالفه معها ..

الخُلاصه تقول أن هنالك ..

مجموعه من الإنقاذيين يُديرون تنظيماً جهوياً إستعملوا الدعم السريع تلبيتاً لأطماعهم وأطماع حميدتي أرادوا إستلام السُلطه في سبيل ذلك تحالفوا مع مجموعه الاتفاق الإطاري مسنودة بدول ومنظمات غايتها سرقة موارد السودان وإستغلال مخزونه عندما فشلت خطتهم لجأوا إلى إثارة الفوضى ومواجهة الدوله وترويع الشعب السوداني !!

سيطٍلُ عليكم برأسة مباشرة … عما قريب …

تبيان توفيق

