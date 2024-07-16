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يتامى حميدتي

2024/07/16
حميدتي
دقلو

يتامى حميدتي ….
حافظ كبير الصحفي الذي تقلب بين أحضان المؤتمر الوطني و الحركات المسلحة ، انتهت به المصلحة في حضن الجنجويد و غرف اعلامهم و اكاذيبهم..

منذ اسبوعين يبشر في صفحته بأن هناك حدث مهم يجب على الجميع الانتباه له .
امبارح جاب لينا المقطع القديم دا على اساس انه دا ظهور جديد للغائد بتاعهم ..
لماذا يستميت يتامى حميدتي في إثبات ان سيدهم حي و يمكنه الظهور في المواقع المختلفة ؟

افترض طالما انه حيا فهذا الأمر لا يحتاج إلى نشر اعلان مسبق بظهوره …

Salim Alamin

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