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يتامى حميدتي
يتامى حميدتي ….
حافظ كبير الصحفي الذي تقلب بين أحضان المؤتمر الوطني و الحركات المسلحة ، انتهت به المصلحة في حضن الجنجويد و غرف اعلامهم و اكاذيبهم..
منذ اسبوعين يبشر في صفحته بأن هناك حدث مهم يجب على الجميع الانتباه له .
امبارح جاب لينا المقطع القديم دا على اساس انه دا ظهور جديد للغائد بتاعهم ..
لماذا يستميت يتامى حميدتي في إثبات ان سيدهم حي و يمكنه الظهور في المواقع المختلفة ؟
افترض طالما انه حيا فهذا الأمر لا يحتاج إلى نشر اعلان مسبق بظهوره …
Salim Alamin
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