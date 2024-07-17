عندنا واحد من ودالنورة كان متعاون مع الجنجويد .

لحدي ماخشوا الحلة وقتلوا ماقتلوا من الأهل ويوم كانوا راجعين القطينة .عايز يركب معاهم في التاتشر عشان ينقذ نفسنه ويمشي معاهم القطينة .قاموا الجنجويد ركلوا بالبوت وقالوا ليه انزل يافلنقاي مهمتك انتهت والله تجي نصفيك.

دي رسالة لكل المتعاونين مع المرتزقة الجنجويد لا امان لهم بكرة بعد تنتهي مهمتكم بجدعوكم في الشارع والعمل الخاص مابرحمكم ولا المواطنين برحموكم.

سوا كان التعاون استخباراتي او عسكري او سياسي في النهاية حا تندموا والله العظيم .

فاكرم ليكم تموت بعزة من ان تموت وانت كلب للجنجويد

احمد قرشي دلميت