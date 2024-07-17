شهرين فقط وستكون هنالك ثلاث فصائل كبيرة تدعي أنها “دعم سريع” أما المجموعات الصغيرة ستبلغ العشرين.

الأجهزة ليست وراء هذه التصدعات، السبب الأساسي أن دولتان تتنازعان حول المليشيا، والطرف الثالث .. يرغب في الحكومة السودانية أكثر من الخارج .. وكلهم مجرمين.

مكي المغربي

