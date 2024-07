روضة الحاج: نقرأ الأدب لأن أوجع الجراح هي تلك التي لا نستطيع التعبير عنها

تتمثَّلُ سهولته في إمكانية رصد العديد من الأسباب ورصفها تحت بعضها البعض، والتفصيل فيها بقدرِ ما نشاء أو بقدر ما تتيحه لنا السانحة المعينة.

أما صعوبة الإجابة فتكمن في هذا الشعور بوجود أسباب أعمق وأهم، ربما لا نستطيع أن نوجد لها مكاناً بين الأسباب( المنطقية)؛ التي تجعلنا نقرأ الأدب.

وقد عنَّ لي أن أستهل بقول الناقد الإيرلندي سي اس لويس في كتابه (تجربة في النقد)

)In reading great literature I become a thousand men and yet remain myself. Like the night sky in the Greek poem, I see with a myriad eyes, but it is still I who see. Here, as in worship, in love, in moral action, and in knowing, I transcend myself; and Iam never more myself than when I do.(

من خلال قراءة الأدب العظيم،أصبحت ألف رجل ومع ذلك بقيت على طبيعتي. مثل سماء الليل في القصيدة اليونانية،أرى بأعين لا تعد ولا تحصى، لكن ما زلت أنا من أراها، هنا كما في العبادة في الحب في العمل الأخلاقي وفي المعرفة،أتجاوز نفسي ولم أكن نفسي أكثر مني عندما أفعل)

وفي اعتقادي أن الانطلاق من مثل هذا القول الشاسع سيفتح أمامنا أفقاً شاسعاً أيضاً لمحاولة الإجابة

نقرأ الأدب لأن الحياة قصيرة!

ولأننا لا يجب أن ندخلها ونخرج منها دون أن نمنح أنفسنا حقها في اكتشافها والتعرف عليها ومعرفة من نتشارك معهم هذا الكوكب واكتشاف كم نحن متشابهون في أوجاعنا وأحزاننا وأفراحنا وكم نحن مختلفون في عاداتنا أحيانا وتقاليدنا وطرائق عيشنا وفلسفتنا تجاه الوجود.

ولأن الحياة ليست طويلة بحيث تسمح لنا بالتعرف على كل ذلك كفاحاً؛ وجب علينا تقبل كرمها عندما تتيح لنا كل ذلك عبر الأدب!

نعم

بإمكاننا ونحن على أرائكنا ومكاتبنا أن نتعرف على أرواح شعوب وأمم لم نلتق بهم يوماً، أن نعيش حياتهم، ونتفهم مواجعهم، ونشاركهم كل ذلك عبر الأدب‘ كمعاصرين وكسابقين لنا، أن نستمع إلى أصوات أشخاص لم يتح لهم أن يتحدثوا، أن نتعرف على الجوانب الأخرى لآخرين رأيناهم من زاوية واحدة فقط!

الأدب يمنحنا الفرصة للتعرف على ذواتنا

نعم

ثمة دهاليز وأقبية وطرق سرية في الروح لا يصل أليها إلا الشعر مثلاً. طرق بكر لا تتمشى فيها إلا القصيدة

الأدب يساعدنا على تفهم مشاعرنا واعتمالاتنا ويشعرنا أننا لسنا وحدنا، ويبني لنا ملاذات آمنة نفر إليها بخيباتنا وصراعاتنا وأسئلتنا حول الحياة والحب والعلاقات الإجتماعية والفكرية والسياسية، قد لا يقدم الإجابات لكنه يمنحنا آلية المعرفة وييسر لنا طرائق إيجادها.

من الأدب نكتسب خبرات الحياة، ونختصر سنوات من المعرفة ونتمثل المواقف ونعمل القياس وننمي حدسنا تجاه الناس والحياة ونهييء أنفسنا لمفاجآت غير سارة كثيرة قد تكون بانتظارنا في رحلتنا الحياتية، الأدب يمتص صدمتها الأولى وكأن الأحداث تلك قد وقعت من قبل، ويقلل خساراتنا إلى حدها الأدنى!

نقرأ الأدب

لأن اللغة فيه تصل إلى أقصى طاقاتها

الكلمة تبدو عادية ومحايدة ،حتى إذا دخلت إلى الشعر مثلاً

تفجرت طاقاتها إلى أقصى امدائها واكتسبت في محيطها الجديد داخل النص أعلى دلالاتها بل وتجاوزت ذلك احياناً

ولأن اللغة أكثر من وسيلة تواصل نظل بحاجة إليها حية ومليئة بطاقة المعني ولا شيء يستطيع أن ينمي قدراتنا التعبيرية ويزيد ذخيرتنا اللغوية مثل الأدب

نقرأه لكل ما سبق

ومن أجل عيون اللغة أيضاً

نقرأ الأدب

لأن أوجع الجراح هي تلك التي لا نستطيع التعبير عنها

ولأن أصعب المواقف هي تلك التي تظل معلقة في خواطرنا وذواكرنا كقناديل معتمة لن يزيلها إلا الحديث عنها وتفريغ شحنتها السالبة عبر إيجاد معنى مواس

أو معني شبيه

الأدب يساعدنا على التعافي والتشافي

لذلك أقول أحياناً لخاصتي

هيا نتداوى بالشعر!

وأنا أعني ذلك

نقرأ الأدب لنرانا ولنسمعنا ولنفهمنا ولنواسينا

نقرأه لأنه يمثل أيضاً مهرباً جميلاً ، ووسيلة للترويح عن النفوس التي إذا كلت عميت كما قال عنها النبي الكريم،لذلك من رأى فيه وسيلة للترويح والترفيه لم يبعد النجعة ،وهذا جانب مهم إلى أبعد حد

نقرأ الأدب لنهرب من مادية العالم لأن الروحانية التي باستطاعة الأدب منحها للحياة هي في واقع الأمر روحانية لا غني للحياة عنها

وهنا نقطة مهمة

التبس على الناس مؤخرا في عالمنا العربي والإسلامي والإفريقي أن الاهتمام بالأدب سردا أو شعرا أو مسرحا او غير ذلك هو سبيل قد يمنع التفوق والتميز في التخصص العلمي وهذا أمر بحاجة إلى مراجعة

فأميز علماء المسلمين وأكثرهم خلودا هم أولئك الذين كنا نقرأ في سيرهم الذاتية

( وكان فلان فلكيا وكيمائياً وطبيباً وشاعراً وخطيباً…إلخ)

وفي الغرب قلما تجد عالماً أو مخترعاً أو عبقرياً في مجال ما وليس له علاقة بالأدب والفنون!

وأدنى درجات ذلك أن يكون قارئاً جيداً أو متذوقاً عظيماً.

وأكاد أسمح لنفسي بالقول

إن المسارات التي تفتحها قراءة الأدب قادرة على منح أصحاب التخصصات العلمية في الهندسة والطب وعلوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها بعداً إضافياً وميزة إضافية تساعدهم على المزيد من التميز في تخصصاتهم تلك!

لان قراءة الأدب تغذي أرواحهم وخيالهم وبالتالي عقولهم وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة.