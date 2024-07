مطبخ دولة عربية يتوج بجائزة الأفضل على مستوى العالم

في عملية تصويت شارك فيها ما يزيد على 38 مليون شخص، أعلن الشيف البريطاني غوردون رامزي رسميًا عن فوز المطبخ المغربي في مسابقة “أحسن مطبخ في العالم” التي نظمتها صفحة «بابيتي كويزين» (Pubity Cuisine) على منصة إنستغرام.

حصل المطبخ المغربي على أكثر من 2.5 مليون صوت، متفوقًا على عدد من المطابخ العالمية مثل الإيطالي، المكسيكي، الياباني، الفرنسي، والهندي.

تم الإعلان عن الفائز مساء الثلاثاء بالتعاون مع الشيف رامزي، الذي أشاد بالتنوع والنكهات الفريدة التي يتميز بها المطبخ المغربي. شهدت المسابقة تنافسًا شديدًا بين المطبخين المغربي والمكسيكي في الجولة الأخيرة، حيث تصدر المطبخ المغربي النتائج للمرة الأولى في تاريخ هذه المنافسات العالمية، بعد أن كان قد احتل المرتبتين الثانية والثالثة في السنوات السابقة.

جرت المسابقة عبر منصة إلكترونية خاصة بالطبخ، وتم الإعلان عن النتائج النهائية بمشاركة نخبة من أشهر الطباخين والخبراء في مجال الطبخ على مستوى العالم.

ويتكون المطبخ المغربي من مجموعة متنوعة من الأطباق والنكهات التي تمزج بين تقاليد الطهي العربي والأمازيغي والأندلسي. ومن أشهر أطباقه التي تجاوزت حدود المغرب الكسكس، والطاجين، والبسطيلة، والطنجية، والرفيسة وتستقطب هذه الأطباق المميزة عشاق الطهي حول المعمورة.

Gordon reveals what food you guys voted the BEST🔥 pic.twitter.com/pNlr8frLSg

— Pubity (@pubity) July 16, 2024