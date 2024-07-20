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الجنيه الجنوب سوداني ينخفض إلي أدني مستوي مقابل الدولار
الجنيه الجنوب سوداني ينخفض إلي أدني مستوي كأضعف عملة في دول شرق إفريقيا :
– 100 دولار أمريكي = 12,841 شلن كيني
– 100 دولار = 57,108 شلن صومالي
– 100 دولار = 130,937 فرنك رواندي
– 100 دولار = 268,319 شلن تنزاني
– 100 دولار = 369,278 شلن أوغندي
– 100 دولار = 283.000 فرنك كونغولي
– 100 دولار = 287,830 فرنك بوروندي
– 100 دولار = 400,000 جنيه جنوب السودان
Alhadi Alameen
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