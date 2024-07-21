البيشي يلقب بالقيصر لدي الدعامة وكذلك يلقب بنابيلون

ي ناس بقارنو بين البيشي وكيكل

طبعا مافي مقارنة

هلاك البيشي بالنسبة للبلد افضل الف مره من هلاك كيكل

الذي نتمني هلاكه هو الاخر

لكن من ناحية عسكرية وتكتيك ومهارات قيادة عمليات البيشي لا يقارن بكيكل ولا بأي قائد اخر من الدعم الصريع

كيكل مجرد حرا. مي قا. طع طريق

اما في القتال والتكتيك لا يفقه شي

كل المعارك في الوسط كانت بقيادة البيشي الذي يلقب باالقيصر لدي الدعامة وكذلك يلقب بنابيلون

الحمد لله علي نفو قه

لذلك نترقب انهيار الدعاعيم في محور سنار

في الفترة القادمه كان هو العقل المدبر

وعقبال كيكل وبقية الملا قيط

محمد احمد نقد الله