الاستمتاع بخبر موت البيشي

يوم توفي الحجاج الثقفي جاء رجل إلى قصره وطلب مقابلتة قال له الحارس الذي يقف على البوابة :الحجاج مات!

فانصرف الرجل

ثم بعد مدة قصيرة عاد وكرر نفس الطلب فقال له الحارس:قلت لك أن الحجاج قد مات.

فانصرف

ثم عاد وكرر نفس الطلب قال له الحارس :ألا تفهم ياهذا قلت لك أن الحجاج قد مات

قال الرجل:أفهم لكن أود فقط الإستمتاع بالخبر.

ليس في الموت شماتة ولكن عندما يهلك من تفنن في أذية البشر ومارس القتل والنهب وإغتصاب الحرائر وبيع بعضهن سبايا نفرح لهلاكه ونستمتع بمطالعة خبر هلاكه بحروف وكلمات تختلف في شكلها وتأتلف في مضمونها…

طارق عبدالله