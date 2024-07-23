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انت كأم خلي الفلهمة والفلسفة والنضمي الفاضي مع جيل الزمن ده!
نصيحة اليوم… انت كأم خلي الفلهمة والفلسفة والنضمي الفاضي مع جيل الزمن ده……
وحدث ما حدث
قاعدة بفطر مع الاولاد الله يحفظهم وهم بياكلو في اندومي، فاذا بي عاملة روحي الام الراقية ال بتهتم بالصحة، قلت ليهم ما تهفو في الأكل الحار…. كده بتطلع جراثيم وبيبقه الاكل ما صحي، unhealthy… الكلام ده سمعتو عن دكتور وقال بسبب جرثومة معده والله اعلم.
عاينو لي بنظرة وحده وبصوت واحد قالو لي هو اصلا الاكل unhealthy فعادي… وقبلو وواصلو في نفس نمط النفخي. وهناسمطت قليلا وانسحبت بهدؤ مطأطئة راسي.
تاني شنو فلسفة ما نبغى
تاني شنو فلهمة ما نبغى
كسرة…. ياااا حليل ايام التياب
إيثار التاي
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