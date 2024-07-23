انت كأم خلي الفلهمة والفلسفة والنضمي الفاضي مع جيل الزمن ده!

قاعدة بفطر مع الاولاد الله يحفظهم وهم بياكلو في اندومي، فاذا بي عاملة روحي الام الراقية ال بتهتم بالصحة، قلت ليهم ما تهفو في الأكل الحار…. كده بتطلع جراثيم وبيبقه الاكل ما صحي، unhealthy… الكلام ده سمعتو عن دكتور وقال بسبب جرثومة معده والله اعلم.