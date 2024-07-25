مصطفى ميرغني: مختصر الكلام هو ما يفعله الجيش الآن في أمدرمان

في قاعدة عند العسكريين

بقوليك تحطيم القوة الصلبة للعدو أهم من الانتشار في الأرض

و ما دام لسه الجيش ده ما انتشر و ما دام الجيش لسه في موضع الدفاع أعرف انو الميليشيا لسه عندها قوة لا يستهان بها

الجيش الآن أولويته تحطيم القوة الصلبة للعدو و قد نجح الجيش بنسبة كبيرة جدا في ذلك بفضل الله

و ده ظاهر جليا من قطع شبكة الاتصال بين أفراد الميليشيا

و في تحييد جزء كبير من قياداتهم

و في تدمير كثير من المدافع

و الآليات الثقيلة

وتدمير معسكراتهم

وتتبع مخازن الأسلحة

وتتبع الفزع و الإمداد

و التاتشرات العربات القتالية

بينما الجيش ما زال يحتفظ بقوته الصلبة

وما زال الجيش بفضل الله يحافظ على صفه الأول و الثاني و خسائر الجيش في العدد و العتاد لا تقارن أبدا بالخسارة العظيمة في جانب الميليشيا

و أكثر شيء سيضرهم هو انتشارهم هذا بإذن الله تعالى و سيصيرون لقمة سائغة للجيش

و مختصر الكلام ده هو ما يفعله الجيش الآن في أمدرمان التي ما بقي فيها إلا اليسير

وكذلك شمال بحري

اللهم نصرك الذي وعدت

مصطفى ميرغني