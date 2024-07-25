مصطفى ميرغني: مختصر الكلام هو ما يفعله الجيش الآن في أمدرمان
في قاعدة عند العسكريين
بقوليك تحطيم القوة الصلبة للعدو أهم من الانتشار في الأرض
و ما دام لسه الجيش ده ما انتشر و ما دام الجيش لسه في موضع الدفاع أعرف انو الميليشيا لسه عندها قوة لا يستهان بها
الجيش الآن أولويته تحطيم القوة الصلبة للعدو و قد نجح الجيش بنسبة كبيرة جدا في ذلك بفضل الله
و ده ظاهر جليا من قطع شبكة الاتصال بين أفراد الميليشيا
و في تحييد جزء كبير من قياداتهم
و في تدمير كثير من المدافع
و الآليات الثقيلة
وتدمير معسكراتهم
وتتبع مخازن الأسلحة
وتتبع الفزع و الإمداد
و التاتشرات العربات القتالية
بينما الجيش ما زال يحتفظ بقوته الصلبة
وما زال الجيش بفضل الله يحافظ على صفه الأول و الثاني و خسائر الجيش في العدد و العتاد لا تقارن أبدا بالخسارة العظيمة في جانب الميليشيا
و أكثر شيء سيضرهم هو انتشارهم هذا بإذن الله تعالى و سيصيرون لقمة سائغة للجيش
و مختصر الكلام ده هو ما يفعله الجيش الآن في أمدرمان التي ما بقي فيها إلا اليسير
وكذلك شمال بحري
اللهم نصرك الذي وعدت
مصطفى ميرغني
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