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لو ختينا الكلمات دي قاعدة في حياتنا، حتخلينا نهدأ ونروق وناخد الدنيا بمنظور “البنعملو حسي بنلقاه قدام”
من أقوى الكلمات الاتغنت في الغناء السوداني الفترة دي في رايي، اول واخر غنية فلم جوليا ( قول لي كيف)، وفي راي فيها روووووعه بتاعت اختصار للوضع النفسي في الدنيا البكون ما بين قلقلنا علي المستقبل في اول حياتنا، وتقيمنا للماضي بعد ما العمر يمر، الله يدينا جميعا طولة العمر.
راي لو ختينا الكلمات دي قاعدة في حياتنا، حتخلينا نهدأ ونروق وناخد الدنيا بمنظور (البنعملو حسي بنلقاه قدام) فاحسن نعمل السمح المريح لينا عشان قدام لمن نرجع ونقيم حياتنا برضو نلقى السمح ونفرح بانجازاتنا ( والانجازات دي مافي ليها معيار ثابت، كل زول ليه مطلق الحرية يختار شكل واهداف انجازاته) فما نِنجّر وراء سيل محاكاة الناس والمشاهير، عشان كده انت ما عايش حياتك انت, ولمن تجي تقيم بعدين حتسال تفسك هو انا كنت بسوي في شنو…..
وكمان ما ننتقد الناس من طرف الما بتشبهنا، ونجتهد نتقبل ان سماحة الدنيا في اختلافاتنا في اشكالنا، لبسنا وزوقنا واهدافنا ولغاتنا وحتى في طريقة كلامنا ومخاوفنا، واختيارنا للمناشط البتفرحنا وتسعدنا…..
الكلمات في الغنية بتقول
المخيف في البداية… حيجي يوم ونشوف نهاية
والمخيف في النهاية… لما نطراها البداية
( حقيقي راااااائعه بكل المقايس و بتخش القلب جوووة).
إيثار صلاح التاي
اختصاصي في الصحة والإرشاد النفسي
رصد وتحرير – “النيلين”
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