لو ختينا الكلمات دي قاعدة في حياتنا، حتخلينا نهدأ ونروق وناخد الدنيا بمنظور “البنعملو حسي بنلقاه قدام”

من أقوى الكلمات الاتغنت في الغناء السوداني الفترة دي في رايي، اول واخر غنية فلم جوليا ( قول لي كيف)، وفي راي فيها روووووعه بتاعت اختصار للوضع النفسي في الدنيا البكون ما بين قلقلنا علي المستقبل في اول حياتنا، وتقيمنا للماضي بعد ما العمر يمر، الله يدينا جميعا طولة العمر.