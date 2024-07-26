تبيان توفيق: إلى أهالي شندي.. غصن الزيتون 🌹

إذا سُمٍح لي أن أكتب رأيٍ مع الآخرين وإن كان متأخراً فهو خيرُ من الصمت عسى ولعل أن يلٍج بي وبٍكم إلى ناصية الصمود والصُعُود إلى علالي الإيمان بالقدر إن كان خيره أو شره ،، فشًرطه مكتوبُ وإن كتمناهُ أو أعلناه ليس علينا أو عليكم إثم لأن ثمتكم أقوى وإرثكم أغلى وغليلكم ناضب صٍيته نافذ ،، الكل يعلم بأنكم قد فعلتم ماهو مُستطاع إنفعلتم والكل أطاع مدتُم ذراعكم وحملتم السلاح زرعتم بذرة التحضير لأي شرٍ مستطير الطيرُ تحكي بأن شندي أحكمت قبضتها وقًبضت ضالتها ظللت طريقها بإعدادٍ أبناءها !!

لا تقلقوا وقًلٍلوا من القيل والقال شدوا وثاقكم بكل دلائل الفال فمازال ليلُ اللقاء طفل يحبوا على بوابات شندي إن بقيت بقاياه تصرخ !!

الكل على ثقه بأن لشندي رجال يقفون على أمنها وأمن أمهاتها وأخواتٍها يسمعون دبيب نملٍها يعلمون إلى أين تمضي رياحُها كفهم كًفت من الجٍن مالم يُرى ومالم يُروًى وذلك أروع مافيها ،، فًكُها ،، قادره أن تبتلع ماوسٍعت به حٍيلهم وإن كانت في ليلٍ حالك ..

راجت بعض الأحاديث عن #إستسلام بعض عناصر المليشيا المهزومه بمنطقة الجيلي فأسلمت نفسها إلى قيادة الفرقه الثالثه مشاه ( وذلك أمرُ حسُن ) لأن الله قد قال وإن جنحوا للسلم فأجنح له .. مابين الجنوحٍ والجٍنوح بواحُ طغى وغطى على ماهو بينهم ..فمن بنى جدار ثقته عليه أن يثق بأن ..

أي تسليم لايتم من وإلى داخل المدينة مباشرة إنما هنالك نقاط متقدمه خارج المدينه بٍها لجان متخصصه في مثل هذه الأحداث .. تستقبل القوة بإحتراس تتعامل مها وفق إجراءات الإستسلام المعروفه تنزع السلاح تتحفظ عليها تستقي منها ماتريد تزيدُها من طمأنينة التسليم بيتُ ومبيت ،، تأخذ بياناتها وبيان من هُم خلفها تحدد من تريد من بينهم . ثم ترحيلها بعد ذلك مابين الخطوة وأختها ليس هنالك خيار للقائمين عليها إلا الحرص لأنهم أُمناء المدينه وأبناءها ولن تؤتى شندي مٍمن شّد وثاقها …

كما أسلفت إٍبنوا جدار الثقه وتوكلوا على الله ولا تتركوا لهمسات الشياطيين ولمز المرجفين سبيلاً أو سبيبةً تقضي على كل صًبرٍ مضى فما أضر السواقط إلا ساقط القول !!

أنت تريد وأنا أريد والله يفعلُ مايريد !!

ختاماً …

أعطني دعوة .. أو عرجون عجوه .. أو عودٍ صندل .. أو كيسٍ دكوه 🫡!!

#الوعي_الحقيقي ..

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد