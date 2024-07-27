شاهد .. السودان ينفي تقارير عن مجاعة ويؤكد مشكلة في توزيع المواد الغذائية

نفى السودان تقارير عن مجاعة ويؤكد مشكلة في توزيع المواد الغذائي، وقال وزير الزراعة بأن هنالك صعوبة في إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة قوات الدعم السريع. و قوات الدعم السريع تحاصر المدن التي تحت سيطرتها وتمنع إيصال المساعدات الإنسانية. و طالبنا المنظمات الدولية بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وحددنا معابر مع عدد من الدول المجاورة.

الشرق للأخبار