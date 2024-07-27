تحقيقات وتقارير
شاهد .. السودان ينفي تقارير عن مجاعة ويؤكد مشكلة في توزيع المواد الغذائية
نفى السودان تقارير عن مجاعة ويؤكد مشكلة في توزيع المواد الغذائي، وقال وزير الزراعة بأن هنالك صعوبة في إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة قوات الدعم السريع. وقوات الدعم السريع تحاصر المدن التي تحت سيطرتها وتمنع إيصال المساعدات الإنسانية. وطالبنا المنظمات الدولية بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وحددنا معابر مع عدد من الدول المجاورة.
الشرق للأخبار
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