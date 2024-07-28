أصعب بند بالنسبة للمليشيا هو الخروج من بيوت المواطنين.. لماذا هي ورطة ؟

البند المستحيل

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أصعب بند بالنسبة للمليشيا هو الخروج من بيوت المواطنين .

دي العقبة والورطة الوقعوا فيها لما اتفقوا في جدة .

لماذا هي ورطة ؟

اولا

الدعامة يعدون ان البيت غنيمة خالصة لمن دخله اولا بسلاحه ، وهذا ناتج من ثقافة معروفة عنهم.

ثانيا

حميدتي المجرم إذا بدا في تنفيذ هذا البند فأمامه واحد من ثلاثة حلول

أ/ دفع تعويضات مجزية كتسوية مقابل خروجهم .

ب/ اخراجهم بالقوة وهنا ستبدا مناوشات على اساس قبلي تهدد تماسك قواته

ج/ المماطلة في التنفيذ إلى ان يتحقق اتفاق دون خروجهم (تاجيل وترحيل البند) ثم تكون مواجهه بين المواطن والمحتل والسلطات (يعني حميدتي يطلع منها وتكون انت في مواجهة المجرم اما تدفع ليخرج من بيتك او تقاتله او تاتي بسلطة تخرجه بالقوة ).

لذلك لا تستخفوا بهذا البند لحميدتي فهو يعرف انه ورطة فلا تخرجوه منها.

ما قيمة السلام إذا لم أعد إلى بيتي وامارس حياتي مثلي ومثل اي بني ادم في الكون ؟

Hamid Osman