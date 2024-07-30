سناء حمد:🔴 الرسالة لا تمثلني والحساب الذي أوردها مزور

🔴 حسابي مرة أخرى

انتبهت لرسالة متداولة تحت اسمي تتناول بعض

الموضوعات العامة بصورة فجة ، وتتعرض للسيد حاكم دارفور بطريقة بغيضة ..

الرسالة لا تمثلني والحساب الذي أوردها مزور ، وبصدق لم اعد اعرف عدد المرات التي أعلنت فيها انه ليس لدي حساب في الفيس بوك غير هذا الذي اكتب فيه وانشر ..

Sanaa Hamad Al Awad