فيسبوك
سناء حمد:🔴 الرسالة لا تمثلني والحساب الذي أوردها مزور
🔴 حسابي مرة أخرى
انتبهت لرسالة متداولة تحت اسمي تتناول بعض
الموضوعات العامة بصورة فجة ، وتتعرض للسيد حاكم دارفور بطريقة بغيضة ..
الرسالة لا تمثلني والحساب الذي أوردها مزور ، وبصدق لم اعد اعرف عدد المرات التي أعلنت فيها انه ليس لدي حساب في الفيس بوك غير هذا الذي اكتب فيه وانشر ..
Sanaa Hamad Al Awad
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