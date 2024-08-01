٨٠ في المئة من بيوت الخرطوم اسسها المغتربين والتجار بتعبهم وعرقهم وصبرهم

اتخيل انك مغترب 40 عام بتأسس في بيت جميل وترسل في المواد من الخارج احدث الابواب عشان يكون عندك بيت مظهر جميل وترسل عربية جميله تقرشها داخل البيت

وشقاوة عمرك كلها بذلتها في البيت 40 عام ما دخلت بيتك يعرض عليك العمل والتأسيس عبر الصور والتواصل مع العمال عبر المكالمات وشخص وسيط

فجأة كدا وانت جاي السودان 🇸🇩 مبسوط انك تستقر قامت الحرب 🔥

وجات مليشيا الدعم السريع بمعلومة من شخص كان حاسدك البيت دا تبع فلول وكوز يتنهب البيت ويحتل بواسطة الدعم السريع ويبقي سكنة عسكريه ويتعرض للدمار والضرب وتنتهي حياتك وشقى عمرك في لحظات..

٨٠ في المئة من بيوت الخرطوم اسسها المغتربين والتجار بي تعبهم وعرقهم وصبرهم الشخصي ..

اتنهبت وادمرت بحجه انها تبع الفلول والجلابه اصحاب الامتياز وهي عبارة عن مجهودات شخصيه ذاتيه

المواطن السوداني كان هو من يدفع من الجنيه الي الملاييين ثمن التاسيس من تخطيط الارض الي قيامها والحكومة تاخد ايصالات في كل شي (كهرباء- ماء _ نفايات ) وغيرها ..

لكن لا نقول الا فقط (حسبنا الله ونعم الوكيل )

#بلد_الحسد

*متداول