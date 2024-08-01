مصطفى ميرغني: الغريبة الدعامي بجيك كمواطن يقوليك انت ضابط فيلول

الخطة أ

اعتقال البرهان و إعلان البيان

تم إفشالها بفضل الله عزوجل

الخطة ب

الدخول في حرب في حال الفشل في القبض على البرهان،والانتهاء من الجيش في أيام قليلة

ده لمن حميدتي قال تلاتة اربع يوم تنتهي و البرهان نستلمو بس

.برضو بفضل الله فشلت

الخطة ج

فرض حصار شديد على القيادة والمقرات العسكرية وشن هجوم شديد عليها لتستلم أو تتم السيطرة عليها

بفضل الله فشلت

الخطة د

الحشد الكبير و التعبئة العامة وتجميع القوات النخب للسيطرة على الفاشر و فصل إقليم دارفور

بفضل الله تم إفشالها

و بعد ده يقوليك وينو هو الجيش

و الجيش ده ما بقدر على شيء

الغريبة الدعامي بجيك كمواطن يقوليك انت ضابط فيلول

ياخي انت عينك للقيادة تجيني أنا في بيتي وتعتدي علي عشان أنا ضابط

عليك الله دي في حد ذاتها ما هزيمة

نصر من الله وفتح قريب

مصطفى ميرغني