تبسم الجنجويدي وضرب طلقة في السماء وقال لها : – أها الله ذاتوا اديناو طلقة

#العدالة_الالهية على الجنجويد

حكى لنا أحد نازحي مدني قبل قليل :

أن الجنحويد دخلوا على جارتهم ولديها 3 غنمات فاقتادوها منها

قالت لهم دعوا لي واحدة لبن لأطفالي !

فرفضوا..

فقالت لهم حسبي الله فيكم

فتبسم الجنجويدي وضرب طلقة في السماء وقال لها :

– أها الله ذاتوا اديناو طلقة ( اعوذ بالله )

ثم خرجوا يضحكون ..

قال الرجل : فسمعنا صوت انفجار

أقسم الرجل أنه شاهدهم على بعد أمتار من المنزلين محترقين متفحمين مكنكشين لا تدري أهي مسيرة أم دانة ام احتراق الوقود

وهكذا من يُغالِب الله يُغلَبِ

ان بطش ربك لشديد

اللهم أنت أعلم بما فعلوه

اللهم القصاص من الظالمين

محمد هاشم الحكيم