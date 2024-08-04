الكويت.. أكثر من 300 مفقود بعد 34 عاما على الغزو العراقي

أعلن رئيس جمعية “أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية”، فايز العنزي، أن عدد المفقودين منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990 يبلغ 311 شخصًا.

وأضاف العنزي في حديثه لصحيفة “الأنباء” المحلية أن الكويت تمكنت من إعادة رفات 294 شخصًا من العراق، فيما لا يزال 311 شخصًا في عداد المفقودين، بينهم أشخاص من جنسيات غير كويتية.

وأوضح العنزي أن الجمعية التي يرأسها، والتي تأسست وأشهرت عام 1998، هي “جمعية نفع عام” تتكون عضويتها من أهالي الأسرى الشهداء. وأكد أن الجمعية ركزت في البداية على جمع المعلومات التي تساعد على معرفة مصير الأسرى في العراق.

وتابع العنزي: “تواصلنا مع الدول التي أيدت صدام حسين لإنشاء لجان تهتم بالأسرى الكويتيين، وبعد سقوط النظام العراقي، بدأنا البحث عن رفات شهدائنا الأسرى والمفقودين داخل الأراضي العراقية، حيث تعاملنا مع أربعة مواقع عراقية احتضنت رفات أسرانا الشهداء وهي السماوة وكربلاء والرمادي والعمارة العراقية”.

يذكر أنه في الثاني من أغسطس 1990، اجتاح الجيش العراقي الكويت وضم الدولة الغنية بالنفط إلى العراق، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد نحو 7 أشهر.

وإثر غزو الكويت، خضع العراق لحصار اقتصادي استمر 13 عاما، واضطر إلى دفع تعويضات حرب كبيرة للدولة الخليجية عبر الأمم المتحدة.

وأنهت بغداد بحلول العام 2021 دفع كامل التعويضات المترتبة عليها، أي أكثر من 52 مليار دولار، وذلك بعد أكثر من 30 عاما على غزو الكويت.

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