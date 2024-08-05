استراتيجية المليشيا هي نشر الرعب والفوضى واللا دولة في السودان ليتم الجلوس معها ومفاوضاتها، تراهن على يأس الشعب وهو امر مستحيل لان الشعب أكبر من تفكيرهم الضيق لذلك تجدهم قبل أحكام سيطرة على اي مكان يذهبون للآخر والهدف هو نشر الرعب في رقعة امنة جديدة والاماكن البعيدة بدأو يستهدفوها بالمسيرات في الوقت الذي يحاول الجيش في الحفاظ على الاستقرار في اي مكان تحت سيطرته دون التمدد إلى أماكن تحت سيطرة المليشيا.

تماسك الشعب اول عوامل هزيمة المليشيا عشان كده معرفة نقاط القوة عندنا والضعف عند المليشيا يجب أن يكون مفهوم عشان نقوي مراكز الضعف ونحافظ على نقاط القوة وجودتها.

Ali Omar Mahmoud