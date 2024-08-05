.. الحرب خلوها ، اقرعوا الاقتصاد.

العالم وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية تواجه خطر الركود او الانهيار الاقتصادي.

فما حدث اليوم من تدهور في أسواق الاسهم العالم يقول الخبراء انه لم يحدث منذ العام ١٩٨٧م، كل الشركات الكبرى تخسر .

سيضحك الكثرون ان قلت لهم حرب السودان تساهم في هذا الامر كما ضحكوا عندما قلنا الإمارات ستتسبب بحرب في السودان .

فقط تذكروا انني القائل ان لحرب السودان دخل بما يحدث من ركود في الاقتصاد العالمي ، وخاصة الصمغ العربي .

وبذكركم

وليد محمدالمبارك احمد