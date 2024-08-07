كل يوم قحط تثبت إنو هي في قلب المؤامرة

ديل أولاد الجزيرة التابعين لقوى الحريه والتغير المركزي مايعرف يتقدم .. مشوا زيارة لممثل حكومة المليشيا والجنجويد التابع لحزب الأمه وعضو مركزية تقدم !! طبعآ ده مظهر من مظاهر إنسجام الذراع السياسي مع مليشيا الجنجويد القاعده تقتل وتغتصب وتنهب وتهجر أهالي الجزيرة !! قوى الحريه والتغير المركزي مُش سرقة الثورة وبس دي سرقة كل شيء لأنها متسترة على فعائل مليشيا الدعم السريع !!

إذا كان دي هي الثورة والمدنية الطلعنا من أجلها فأكيد محتاجين نعمل مراجعة لكل شيء سويناهوا ومحتاجين نقيف مع نفسنا كثوار وكنداكات ونعمل مراجعة بينا وبين نفسنا …

الشعارات القاعد تسمعها دي شعارات ماقاعده تتقال الآن في محلها الصحيح .. وكل يوم قحط قاعده تثبت إنو هي في قلب المؤامره دي …

تبيان توفيق

