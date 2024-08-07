حميدتي واخوه فقدوا السيطرة علي قواتهم

الحرب لن تنتهي الا بالحسم العسكري

دا ما رفض للسلام او اني زول متشائم ساي..

اي زول طبيعي عاوز نهاية للحرب ومحب للسلام..

التفاوض في نفسه معركة ينتصر فيها من تطبق شروطه..

ومع ذلك..

راي الشخصي ان التفاوض لن يجدي نفعا..

حنفاوض منو ؟

وفد الجنجويد.. البرفع توصيات و احاطة لمنو؟

حميدتي او عب الرحيم اخوهو..

طيب كويس و بعد داك..

انت متخيل ان كل القوات الفي السودان الجنجويدية دي خاضعة لي حميدتي..

اجزم ليك ان حميدتي واخوهو فقدوا السيطرة علي القوات دي من شهر اغسطس ٢٠٢٣ وامكن قبلها..

فقدهم للسيطرة لا ينفي مسؤليتهم عن كل الانتهاكات الحصلت لانهم الي الان في نظر الكل المسؤلين من الجنجويد..

وعليه ما حيحصل جديد لان معظم القوات دي تعمل لمصالح قادتها الميدانيين و لي مصالحها الخاصة فقط ولن تنسحب و ربما تهاجم مدن جديدة من اجل المكاسب و الغنائم..

النقاشات في اوساط الجنجويد و المراسلات الخاصة كلها استفسار عن الخرطوم و وضعها من حيث المغانم..

و ردود هذه الاستفسارات بان الوضع سيئ وانهم في انتظار ماموريات لمدن جديدة عشان حالهم ينصلح (بقصدو غنائم جديدة)

بعضهم يمني نفسه بدنقلا او مروي او شندي تحديدا

..

فهل برايك ان هذه الحرب ستنتهي بتفاوض؟؟

ما دايرك تعلق او تقتنع بي كلامي دا لكن نخلي البوست دا للزمن و نشوف البحصل.. كالعادة

عبدالله عمسيب