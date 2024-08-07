حملة الظواهر السالبة التابعة للجنجويد فشلت تماما في السيطرة علي هذه الميليشيات المتمردة
قادة التمرد الميدانيين..
كل يعمل علي مصالحه..
البيشي و شوتال كان عندهم صراع علي النيل الازرق اي واحد عاوزها لنفسه ..
وبالاضافة للنيل الابيض و سنار لي البيشي..
كيكل طموحه الجزيرة و الفاو و القضارف..
و ينافسه في ذلك قجه..
وجلحة هدفه كردفان و يسعي للسيطرة عليها هو و برشم..
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ناهيك عن دارفور..
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حتي المناطق في الخرطوم و بحري و شرق النيل مقسمة حسب نفوذ كل قائد من القادة الفوق والنفوذ الاكبر ما بين كيكل و جلحة الي مصفاة الجيلي..
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حملة الظواهر السالبة التابعة للجنجويد فشلت تماما في السيطرة علي هذه الميليشيات المتمردة..
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مثال :
احد المتمردين مراسلا اهله بانه تمت ترقيته لقائد ميداني برتبة صول وهو الان يمكن ان يجند من يشاء دعي كل من اولاد خالاته و عماته و بقية اهله للانضمام و لنهب ما تبقي في الخرطوم..
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وما خفي اعظم..
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هل تعتقد انه خاضعين لقيادة الدعم السريع و يمكن ان يعملوا بتوجيهاتها الان؟؟
عبدالله عمسيب
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