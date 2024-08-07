قادة التمرد الميدانيين..

كل يعمل علي مصالحه..

البيشي و شوتال كان عندهم صراع علي النيل الازرق اي واحد عاوزها لنفسه ..

وبالاضافة للنيل الابيض و سنار لي البيشي..

كيكل طموحه الجزيرة و الفاو و القضارف..

و ينافسه في ذلك قجه..

وجلحة هدفه كردفان و يسعي للسيطرة عليها هو و برشم..

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ناهيك عن دارفور..

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حتي المناطق في الخرطوم و بحري و شرق النيل مقسمة حسب نفوذ كل قائد من القادة الفوق والنفوذ الاكبر ما بين كيكل و جلحة الي مصفاة الجيلي..

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حملة الظواهر السالبة التابعة للجنجويد فشلت تماما في السيطرة علي هذه الميليشيات المتمردة..

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مثال :

احد المتمردين مراسلا اهله بانه تمت ترقيته لقائد ميداني برتبة صول وهو الان يمكن ان يجند من يشاء دعي كل من اولاد خالاته و عماته و بقية اهله للانضمام و لنهب ما تبقي في الخرطوم..

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وما خفي اعظم..

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هل تعتقد انه خاضعين لقيادة الدعم السريع و يمكن ان يعملوا بتوجيهاتها الان؟؟

عبدالله عمسيب