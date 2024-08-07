يا سلك أنتم أبطال الكوميديا لكنها كوميديا سوداء كل مافيها مؤلم لكنه يدفع للضحك

نشر المدعو خالد سلك منشوراً وصف فيه حديث الجنرال ياسر العطا بأنه كوميديا..

وسلك ربما لايعلم أن الكوميديا تبدأ من أسمه (السلك)..

الكوميديا ياسلك أنه وعلى قلة ظهورك كنت مهرولاً من جموع السودانين لأنك لاتستطيع الإختلاط بهم ولا تجرؤ ان تكون من الرجال الذين تقع عينك في أعينهم..

الكوميديا الحقيقية ياسلك أن أولادنا جرحى الإعتصام الذين أصبحت وزيراً على قفاهم والثمن دماءهم جلسوا أمام مكتبك ولم تخرج لتحل قضيتهم..

الكوميديا ياسلك تنتهي بسفتك التي (دنكلتها) على الملأ أمام الشاشات..

ياسلك أنتم أبطال الكوميديا لكنها كوميديا سوداء كل مافيها مؤلم لكنه يدفع للضحك..

#ام_وضاح