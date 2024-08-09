🔴 الى برهان ومن معه !؟

الى برهان و من معه !؟

مصيدة جنيف إذا قلتو ممكن نطلع منها بمكسب تكونوا مجرد عاهات

لانو ما عندكم اي وسيلة تغيروا بيها خطة أمريكا العدوانية

إذا قلتو نسجل حضور و نقدم مطالب مشروعة نعلم مسبقا انه سوف يتم رفضها و بذلك تفشل المفاوضات من دون تحميلنا وزر فشلها ،

دا بكون تفكير زول اتعلم السياسة في ورش التخييس الممولة امبرياليا..

ما إن تبدأ المفاوضات سوف تجدون أنفسكم محاصرين ببنود الوسطاء و مقترحاتهم المقدمة كحلول وسط ، فيكون عليكم الاختيار بين الموت بقطع الراس أو بنزيف داخل الراس الخ

فإذا اصريتو على قول لا

تمت ادانتكم من “الجميع”

الأفضل هو مناورة الرد على جنيف بطلبات و استفسارات و إشتراطات مع التأكيد الدائم على التمسك بمنبر جدة

يعني اصلا ما تقولوا لا لن نحضر إلى جنيف

خلوهم هم اليقنعوا من حضوركم و عند إصدار بيان تخليهم هم عن جنيف يتم فورا الرد عليه بأن المتسبب هو الوسطاء الذين رفضوا ما هو ما هو حق سيادي للسودان أو سعوا لفرض ما يمس بسيادة السودان ..

و منبر جدة ذاتو من أراد فتحه يتم الرد عليه بذات المناورة ..

بداهة نجاح المناورة و القدرة عليها مرة و مرات مربوط بمدى قوة الدولة في ميدان الحرب و في ميدان الشعب

ناور و عزز مناورتك بإنجاز ملموس في الميدانيين المذكورين أعلاه ..

هيثم عبدالله بابكر