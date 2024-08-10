🔴 هل ترجو من مليشيا تقصف المستشفيات التي يُعالج فيها النساء الحوامل “سلام”؟

هل ترجو من مليشيا تقصف المستشفيات التي يُعالج فيها النساء الحوامل والمرضعات والأطفال بعد يوم واحد من إفتتاحها هل ترجو منها “سلام”؟

الدعم السريع يقصف مستشفى الدايات أم درمان بعد يوم واحد من افتتاحه.

هذه فئة أقصر طريق لتحقيق السلام معها هو سحقها وسحق من يحالفها ويدعمها ويبرر لها. هكذا يُصنع السلام وترفع معاناة المواطن .

Akram Ali