محمد خليفة: 📌 تبت أيادي الجنجويد

إستهداف مستشفى الدايات🚨

📌 قامت قوات المليشيا اليوم بفعل جبان، حيث تم قصف مستشفى الدايات بعدد كبير من الدانات.

📌 ومستشفى الدايات قد تم إفتتاحه من جديد بالأمس القريب، وإستبشر سكان أمدرمان بإفتتاح المستشفى.

📌 ولكن المليشيا كان لها رأي آخر، فقامت بتدوين المستشفي اليوم، لتواصل في نهجها المشين بإستهدافها للمرافق الصحية.

📌 الحمد لله لاتوجد خسائر في الطاقم الطبي في المستشفي، وقد تم إجلاء الجميع لمستشفى السعودي بالثورات.

📌 تبت أيادي الجنجويد.

محمد خليفة