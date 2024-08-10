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محمد خليفة: 📌 تبت أيادي الجنجويد
إستهداف مستشفى الدايات🚨
📌 قامت قوات المليشيا اليوم بفعل جبان، حيث تم قصف مستشفى الدايات بعدد كبير من الدانات.
📌 ومستشفى الدايات قد تم إفتتاحه من جديد بالأمس القريب، وإستبشر سكان أمدرمان بإفتتاح المستشفى.
📌 ولكن المليشيا كان لها رأي آخر، فقامت بتدوين المستشفي اليوم، لتواصل في نهجها المشين بإستهدافها للمرافق الصحية.
📌 الحمد لله لاتوجد خسائر في الطاقم الطبي في المستشفي، وقد تم إجلاء الجميع لمستشفى السعودي بالثورات.
📌 تبت أيادي الجنجويد.
محمد خليفة
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