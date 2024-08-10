بقولو ليك سلام في جينيف وجدة ويقصفوا كرري والدايات ويهاجموا الفاشر وينهبوا في قري الجزيرة

فيديو مؤسف لاطفال في امدرمان تحولوا الي اشلاء المصور عجز عن الكلام واصيب بالهلع..

فيديو اخر لاستخدام راجمة اسرا$$لية من بحري تجاه امدرمان يقصفوا عشوائيا في مدنيين وهم في قمة السعادة..

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ما هو التدوين العشوائي دا تصالح مع القت$&ل و الاباد$&ة..

الجنجويد ما عندهم مشكلة يقتلوا و يبيدوا الشعب كلوا..

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لانو اساسا عندهم بدلاء و سياسة استعواض جاهزة عن طريق التغيير الديموغرافي..

فنحن نموت او نتقطع او نسيح عديل ما عندهم مشكلة دا الهم دايرنوا.

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عشان كدا لا يصلح معهم الا الحسم العسكري..

هولاء لادايرين سلام لا اتفاق لا غيروا كلها مماطلة فقط لا اكثر ولا اقل..

ولسة في ناس لا للحرب وشايفين انه ممكن يحصل سلام و تفاوض و نوجع بيوتنا..

بقولو ليك سلام في جينيف و جدة و يقصفوا كرري و الدايات و يهاجموا الفاشر و ينهبوا في قري الجزيرة و سنجة ومحاصرين سنار..

عبدالله عمسيب