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مصطفى ميرغني: هل سترجع وتعيش في مناطق الميليشيا ؟
لو اتفق الجيش والدعم السريع على إيقاف الحرب
و كل يبقى في أماكن سيطرته
هل سترجع وتعيش في مناطق الميليشيا ؟
الجواب على السؤال ده كفيل بانو يوريك سوء القوم واستحالية الحياة معاهم
ياخي حسي معظم مناطق الخرطوم مافيها حرب و لا قصف لكن فيها الميليشيا متواجدة الحياة فيها شبه منعدمة
مصطفى ميرغني
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