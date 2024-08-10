مصطفى ميرغني: هل سترجع وتعيش في مناطق الميليشيا ؟

لو اتفق الجيش والدعم السريع على إيقاف الحرب

و كل يبقى في أماكن سيطرته

هل سترجع وتعيش في مناطق الميليشيا ؟

الجواب على السؤال ده كفيل بانو يوريك سوء القوم واستحالية الحياة معاهم

ياخي حسي معظم مناطق الخرطوم مافيها حرب و لا قصف لكن فيها الميليشيا متواجدة الحياة فيها شبه منعدمة

مصطفى ميرغني