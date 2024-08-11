لو أن تقدم قدًمًت مصلحة المواطن على مصالٍحها لصاحت في وجه مليشيا الدعم السريع !!

أخرجوا من بيوت المواطنين …

لاتهاجموا القُرى الآمنه …

لا تغتصبوا النساء …

لا تقتلوا الأطفال والمًرضى …

لاتحرموا الدواء والغذاء …

لا تحرقوا المؤسسات

هذه هي مصلحة المواطن الحقيقيه التي تتغافل عنها تقدم وتلوي عُنقها وتتخذها وسيلة لتحقيق مصلحتها

تقدم لاتريد لهذه المصلحه العامه أن تحدث لأنها إذا حدثت إنهزم الدعم السريع وإنهزام الدعم السريع يعني إنهزام تقدم لأنها ظهير لمليشيا الجنجويد وشريك أصيل لايمكن تجاوزه مم كل الجرائم المُرتكبه ،، تقدم ترتكب في جريمة إسمها التستر المتعمد على كل جرائم ذراعها العسكري ..

لايمكن بأي حال من الأحوال أن نترفق بتقدم ونعاملها معاملة الذئب البريء لأنها فاعلُ مؤيد لكل فعٍل ترتكبه مليشيا الجنجويد

مقاتلة تقدم جزء من لايتجزأ من قتال المليشيا ..

تبيان توفيق

