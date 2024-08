قطر تحظر عرض فيلم رومانسي بسبب “قبلات”

حظرت السلطات القطرية عرض فيلم “It Ends With Us” الرومانسي في دور السينما بسبب احتوائه على “مشاهد قبلات”، وفقًا لما ذكرته مجلة “هوليوود ريبورتر” الأميركية.

في السنوات الأخيرة، منعت قطر عدة أفلام من العرض في دور السينما بسبب “القواعد الرقابية الصارمة”، بما في ذلك أفلام مثل “Spider-Man: Across the Spider-Verse”، و”Doctor Strange in the Multiverse of Madness”، و”Barbie”.

وفقًا للموقع الإلكتروني لوزارة العدل القطرية، تتولى لجنة الرقابة على المصنفات الفنية مسؤولية مراجعة الأعمال الفنية من الجانبين الفني والموضوعي قبل السماح بعرضها أو تداولها في البلاد. هذا يتم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، بما يحقق السياسة الإعلامية للدولة ويراعي متطلبات النظام العام ويحافظ على القيم الإسلامية والتقاليد والآداب العامة.

في عام 2022، أشارت مصادر إلى أن فيلم الرسوم المتحركة “Lightyear” حُظر في دول الخليج بسبب مشهد “قبلة بين شخصين من نفس الجنس”، كما تم ربط حظر فيلم “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” بتضمينه شخصية من مجتمع “الميم عين”.

وفيلم “It Ends With Us”، الذي تلعب فيه الممثلة الأميركية، بليك ليفلي، دور البطولة، ويخرجه ويؤدي بطولته أيضا، جاستن بالدوني، مصنف على أنه مناسب للأعمار فوق الـ13 عاما (PG-13).

ويتناول الفيلم المستوحى من رواية تحمل نفس الاسم للروائية الأميركية، كولين هوفر، قضية العنف المنزلي والمعركة الداخلية التي تخوضها المرأة بين اتخاذ قرار بالبقاء في علاقة سامة أو مغادرتها.

والجمعة، بدأ عرض فيلم “It Ends With Us” في دور السينما بالولايات المتحدة حيث يتوقع أن يحقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن حصد 7 ملايين دولار خلال العرض الأول، الخميس، وفقا لـ”هوليوود ريبورتر”.

الحرة