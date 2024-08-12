الشعب السوداني يفشل أهم مؤامرتين على السودان

استطاع الشعب السوداني أن يفشل أهم مؤامرتين من المؤامرت على السودان

الأولى استطاع الشعب أن يلتف حول جيشه فأفشل مؤامرة فصل الجيش عن الشعب وعزله

والثانية استطاع الشعب إفشال مؤامرة تقسيم السودان وجدانيا قبل جغرافيا

فتجد شابا من أقصى الشمال يقدم روحه رخيصة لحماية نيالا أو الفاشر

وتجد شابا من أقصى غرب السودان يقدم روحه رخيصة لحماية القضارف أو نهر النيل

غير الروح الوطنية التي لأول مرة نراها في تكاتف الشعب مع جيشه في كل المحاور غربا وشرقا

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

مصطفى ميرغني