المؤتمر الوطني في السودان بيذكرني قصة حكاها لي دفعتي عثمان آدم عثمان

*حزب المؤتمر الوطني دا في السودان بيذكرني قصة حكاها لي دفعتي عثمان آدم عثمان..*

*قال اشترى ليهو طاحونة في زمن غابر وقال عايز يرفعها في لوري.. نصحوه أنه في عتالة متخصصين لرفع الطواحين دي.. أها مشى عليهم قالوا عايزين ٥٠٠ج (كتيرة بمقاييس الزمن داك) جاط فيهم واتهمهم بانهم استغلاليين وقال ليهم انا بجيب ناس يرفعوها بأقل من كدة بكتير..*

*الجماعة ديل أصلاً ما ردوا عليهو ولا قالوا ليهو انت بتقول في شنو!!*

*مشى لقى ليهو طُلب بتاعين بنيان كدة قال ليهم عندي ليكم شغلة بسيطة كدة بس طاحونة وبابور لستر ترفعوهن في لوري وبدّيكم ٢٠٠ج!!*

*الجماعة يازول طوالي مشوا معاهو وبدأوا يشتغلوا.. والجماعة ديلك قاعدين مكوعين في ضل يعاااااااينوا.*

*يازول ساعة الناس ديل ما قادرين يرفعوا الحاجات دي!!*

*لما قنع منهم اداهم الفيها النصيب وعفاهم من الشغلةدي..*

*اتلفّت كداااااا (وطبعاً خجلان من جماعتك ديلك) واحد منهم جاهو قال له تعال ياجنابو.. ما تخجل نحن قبيل عارفينك بتجينا راجع، انت كان تقول نقصوني بس مافي داعي للكلام القلتو داك!!*

*المهم اتفقوا على سعر وفي خمسة الى عشرة دقائق الطاحونة واللستر كانن في اللوري فوق!!*

*دحين ناس المؤتمر الوطني ديل مكوّعين في الضل بيعاااااااينوا ويشكّوا في سنونهم أخير الناس ترجع لهم!!*

Ibrahim Elkhwad