تبيان توفيق: المتقزم الأصلي

بعد بحث دقيق وعصف ذهني تبين أن الطريقه التي تعامل بها التعايشي ( العجلاتي ) ونصر الدين ( مريسه ) مع مصور الفيديو ( الحريف ) هي بالأساس حركة ( فهلوانيه ) كان الهدف منها تغطية شقيق حميدتي ( القوني ) ومنع ظهوره معهم في نفس الفيديو لأنهم يعلمون تمامآ بأنها ( جريمه ) وممنوعه ومحسوبه ولها تأثير عليهم وعلى بقية أعضاء تنسيقية ( تقزم ) التي ظلت تنفي صلتها بمليشيا الجنجويد التي تقتل وتغتصب وتنهب وتهجر الشعب السوداني!!

هذه الحركه ( الفهلوانيه ) نراها شائعه بين المحترفين من ( نشالي ) سوق سته والسوق الشعبي ومعتادي إجرام ( النيقا ) و متعاطيٍ ( السلس والشاشابندي ) بأذٍقة السوق العربي ودائماً ما تراها بعد منصف الليل في موقف جاكسون وشروني !!

العجيب أن #التعايشي و #نصر_الدين قاما بتأديت الدور بطريقه إحترافيه مدهشه أكثر من ( النشالين) العاملين في هذا الكار وهذا مايُعرف ( بالمتقزم ) الأصلي 🤟 …

من الجيد جدآ أن نرى مثل هذه المشاهد الممتعه لأنها تختصر علينا مسافات طويله في مسيرة البحث المستمره لتعريف من هو القحاطي بطريقه مقبوله ..

إننا نُدون بأقلامنا

الجيش يدون بمدافعه

العدو متلون مابين الجنجويد وتقزم.. لذلك اليقظه مطلوبه وما أكثر نشالي ومجرمي لا للحرب !!

#جيفة_جنيف

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد