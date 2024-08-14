عمر عشاري: قسما بالله كمية العربات المسروقة تخليك تستغرب في الخطاب المستهبل بتاع حميدتي

دخلوني في قروب كدا بتاع العربات المسروقة

لي فيهو شهور ما حصل مرة اهتميت افتحو

برغم انو الحيران يفتش خشم البقرة

وفي ناس جابو عرباتهم عبر نفس قوات الدعم السريع البتسرق العربات وفي اعتقادي ما عليهم حاجة ، الزول يسترد حقو بما يراه مناسبا مع فلسفته في الحياة

فيما يخصني عندي قوة راس ولا رفض ولا احتقار ولا ثقة في انهم فعليا قطاع طرق ما استعنت بيهم اطلاقا في الوقت الكانو طارحين خدماتهم بمقابل وانا بشوف حقنا كاسرة بتسرت واحدة واحدة لمن عدمونا نفاخ النار

لكن قلت كان السماء تنقد

في موازنات حارة لكن الندم حار اكتر

وذكريات بعض المواقف بتعكر عليك مستقبل حياتك مهما كان متعثر

المهم الليلة انا فتحت القروب دا

قسما بالله كمية العربات المسروقة بس في القروب دا

تخليك تستغرب في الخطاب المستهبل بتاع حميدتي

ياخ خطاب شنو

وهردبيس المحافظة على شنو ما بعرفو

وحفظ العجور المعفن

دي قوات احترفت السرقة وقطع الطريق والنهب

وحميدتي لابس بدلة وموجهة عليهو كاميرات لو زحت منو سنة

بقوم ليهو باكسنت دبدوب

دي حاجة مافيها شك

لايمكن لشخص بهذا المستوى من الرداءة واللصوصية ويقود قوات عقيدتها النهب

ان يلقي خطابا على اشخاص مثلنا لم يسرقوا ولا مليم من البلد او الناس مهما كانوا معدمين

دي حفلة من التفاهة

الساوند سيستم بتاعها ينبغي التبول على مسامات الصوت فيه

عمر عشاري