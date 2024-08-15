قبل سبتمبر الحلقة قبل الأخيرة!

منذ اكثر من ثلاثة أشهر وانا اصيح في الاسافير واقول ان مشكلة السودان غالبا ما تحل قبل شهر سبتمبر .. وأن لم تحل قبل سبتمبر ، ستستمر الي سنوات طويلة.

ومنتصف شهر يوليو قلت الاسبوع الاخير من يوليو والاسبوع الاول من اغسطس ستتغير المواقف ، فقط نحتاج إلى صبر

وقلت ان شهر أغسطس سيشهد نشاط عالي جدا من المليشيا

ويوم ١٢ أغسطس قلت غدا يوم الانبطاح العظيم .

الان المؤشرات كلها تؤكد وتشير إلى رجاحة ما قد حللناه .

اعيد واكرر ان موضوع قراءة اتجاهات الاحداث وتحليلها أصبح علم قائم بذاته وهو الآن فرع من علم البيانات.

وهذا علم لديه ثلاثة اعمدة رئيسية هي :

– التنقيب وكشط وتجريف وجمع وتعريف البيانات

– نظافة وتنقيح وترتيب وتنظيم وتصنيف البيانات

– تحليل وعرض البيانات وتحويلها إلى معلومات .

هذا الامر لم يعد مجرد اخبار وقصص وونسة صوالين .

هذا علم، وهو أحدث العلوم قاطبة.

وليد محمدالمبارك احمد