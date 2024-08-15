قبل سبتمبر الحلقة قبل الأخيرة!
قبل سبتمبر الحلقة قبل الأخيرة!
منذ اكثر من ثلاثة أشهر وانا اصيح في الاسافير واقول ان مشكلة السودان غالبا ما تحل قبل شهر سبتمبر .. وأن لم تحل قبل سبتمبر ، ستستمر الي سنوات طويلة.
ومنتصف شهر يوليو قلت الاسبوع الاخير من يوليو والاسبوع الاول من اغسطس ستتغير المواقف ، فقط نحتاج إلى صبر
وقلت ان شهر أغسطس سيشهد نشاط عالي جدا من المليشيا
ويوم ١٢ أغسطس قلت غدا يوم الانبطاح العظيم .
الان المؤشرات كلها تؤكد وتشير إلى رجاحة ما قد حللناه .
اعيد واكرر ان موضوع قراءة اتجاهات الاحداث وتحليلها أصبح علم قائم بذاته وهو الآن فرع من علم البيانات.
وهذا علم لديه ثلاثة اعمدة رئيسية هي :
– التنقيب وكشط وتجريف وجمع وتعريف البيانات
– نظافة وتنقيح وترتيب وتنظيم وتصنيف البيانات
– تحليل وعرض البيانات وتحويلها إلى معلومات .
هذا الامر لم يعد مجرد اخبار وقصص وونسة صوالين .
هذا علم، وهو أحدث العلوم قاطبة.
وليد محمدالمبارك احمد
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