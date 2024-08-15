هل بتقدر تمشي وترجع منطقتك في الخرطوم وتعيش مع الجنجويد

شفت مقطع لإحدى الأخوات ذكرت نقطة مهمة

انو المشكلة الآن ما في الحرب أو إيقافها

بل المشكلة في وجود الجنجويد أنفسهم

فعلا يا أخوانا هي الآن الحرب بفهم اشتباكات و اقتتال منحصرة في مناطق معينة جدا

المشكلة كلها في انتشار الجنجويد

الليلة ٩٠ % من جبرة و الصحافات كلها و المعمورة و الأزهري و السلمة و سوبا و الرياض و الطائف و العمارات و الديوم و النزهة و مايو

و

المناطق دي كلها الآن ما فيها اشتباكات

و ما فيها آثار دمار ناتج عن أسلحة و اشتباكات وكده

لكن فيها الجنجويد قاعدين كعصابات

الآن لو الجيش مشى جنيف واتفقوا انت قايل بحصل شنو

حيقولو أي زول يكتفي بمناطق سيطرتو

يعني المناطق الفوق دي كلها حتكون في يد الجنجويد

يعني كأنو شي حصل ماف وتاني ما بكون عندك خيار انو الجيش يجي يمرقهم ليك

لانو الجيش حيتم فرض حظر عليه في الطيران و المدافع و حيكون في رقابة شديدة جدا

والآن الناس البتقول امشو للتفاوض اتخيل انو الاتفاق تم و أصلا ماف اشتباكات في المناطق الذكرتها ليك دي هل حترجع؟

وحميدتي قاليك بنأمن ليكم الطريق

هل بتقدر تمشي و ترجع منطقتك في الخرطوم وتعيش مع الجنجويد

هل في زول بقدر على ذلك؟

للأسف كتير من الناس بتناقلو كلام لمجرد عاطفتهم وكلام إنشائي لا يدركون معناه وهم يقولونه

والله المستعان

والحقيقة المرة

لن يعيش السودان بأمان إلا بعدم وجود الجنجويد



مصطفى ميرغني