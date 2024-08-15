في منطقة ما

بعض المواطنين الذين تبقو و لم يخرجوا واضطروا للمكوث مع الميليشيا وخلاص يعني شبه اتعودو عليهم

أمس داهموهم في بيت و قفلو الرجال في البيت و فعلو الأفاعيل

الناس ديل مهما تقول تتعايش معاهم

بتلقى انو الموضوع ده مستحيل

حتى موضوع استنساخ الوضع الليبي في السودان صعب جدا

ناس حفتر ديل مهما كانوا لكن ما عندهم شغلة بالمواطن

فالحياة في بنغازي ماشى و في دولة فعليا

لكن حسي الميليشيا دي هل قدرت الآن تدير ليها مدينة واحدة بس إدارة مدنية و إدارية زي الناس في كل المدن التي احتلوها؟

مصطفى ميرغني