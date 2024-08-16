سياسية
المبعوث الأميركي للسودان: نعمل مع الشركاء الدوليين لإنقاذ الأرواح وتحقيق نتائج ملموسة تعتمد على “عملية جدة”
قال المبعوث الأميركي للسودان بأننا نعمل مع الشركاء الدوليين لإنقاذ الأرواح وتحقيق نتائج ملموسة تعتمد على “عملية جدة” وتنفيذ “إعلان جدة”.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لرئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان الحاجة الملحة لإنهاء الحرب في السودان، حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.
وذكر البيان أن بلينكن أعاد تأكيد ضرورة المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة بشأن حماية المدنيين في السودان.
الجزيرة – السودان
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