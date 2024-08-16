المبعوث الأميركي للسودان: نعمل مع الشركاء الدوليين لإنقاذ الأرواح وتحقيق نتائج ملموسة تعتمد على “عملية جدة”

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لرئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان الحاجة الملحة لإنهاء الحرب في السودان، حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.