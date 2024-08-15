في إجتماعه الدوري- مجلس السيادة يقرر فتح معبر أدري الحدودي لمدة ٣ أشهر

قرر مجلس السيادة الإنتقالي في إجتماعه الدوري اليوم برئاسة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان توجيه مفوضية العمل الإنساني بالتنسيق مع منسق العون الإنساني القطري، بفتح معبر أدري الحدودي لمدة (3) أشهر حسب الضوابط المتعارف والمتفق عليها وذلك لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين .

إعلام مجلس السيادة الإنتقالي