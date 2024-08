بالصور.. بعد 11 عاما.. ماذا حدث لـ”أثقل رجل في العالم” بعد تدخل ملك السعودية؟

قصة مثيرة تسلط الضوء على العزيمة والإصرار والمساعدة الطبية التي نجحت في تحويل شخص يعاني من السمنة المفرطة ولقب بـ”أثقل رجل في العالم” إلى شخص عادي يتمتع بحياته الطبيعية.

هو خالد بن محسن شاعري الذي كانت قصته في عام 2013 حديث وسائل الإعلام بعدما تدخل ملك السعودية في ذلك الوقت، عبد الله بن عبد العزيز، لمساعدته بعد أن بلغ وزنه نحو 610 كيلوغرامات، وبات عاجزا عن الحركة.

وتم نقل الرجل السعودي من جازان الجنوبية إلى الرياض، بمساعدة رافعة شوكية وسرير مصمم خصيصا، وهناك خضع لتحول جديد وخسر 542 كيلوغراما، وفق “سي أن بي سي”.

في عام 2013، كان شاعري طريح الفراش لأكثر من ثلاث سنوات، وكانت صحته سيئة للغاية لدرجة أنه كان يعتمد تماما على عائلته وأصدقائه لتلبية احتياجاته الأساسية.

وبعدما طلب المساعدة الطبية، لفت هذا انتباه الملك عبد الله، الذي قرر مساعدة شاعري بخطة شاملة لإنقاذ حياته.

وفي مدينة الملك فهد الطبية في الرياض، شكلت وزارة الصحة فريقا طبيا من 30 متخصصا لوضع خطة العلاج وتحديد الاحتياجات اللازمة في مثل هذه الحالات.

وتحت رعاية الفريق المخصص، تم وضع نظام علاج صارم، يشمل التدخل الجراحي والعلاجي وجلسات العلاج الطبيعي المكثفة التي ساعدته على استعادة الحركة التي فقدها منذ فترة طويلة.

وشمل علاجه جراحة مجازة المعدة، بالإضافة إلى نظام غذائي مخصص، وخطة تمارين بناء على احتياجاته ومتطلباته. ومن المثير للاهتمام أن خالد فقد ما يقرب من نصف وزنه الإجمالي في ستة أشهر فقط.

وفقد شاعري 542 كيلوغراما، بحلول عام 2023، إذ انخفض وزنه الإجمالي من 610 كيلوغرامات إلى 63.5 كيلوغراما فقط.

والآن، يُطلق عليه اسم “الرجل المبتسم”، وهو مصطلح أطلقه عليه الفريق الطبي بسبب هذه الرحلة المذهلة.

It's mind blowing that the world's second fattest person ever to exist weighed 96 stone (610kg) in 2013, now weighs just 10.7 stone (68kg). 🤯

Khalid bin Mohsen Shaari holds the world record for the most weight ever lost by a human, although it was lost entirely through surgery. pic.twitter.com/3hfnibQjqK

— Karl (@Karl_Downey) June 23, 2022