فيسبوك
سناء حمد: بهذا التعاون والفاعلية تم إغلاق الصفحة المزورة باسمي اليوم
الاخوات والاخوة الافاضل ، الاصدقاء والصديقات الاكارم ، والأبناء والبنات الاحباء …
كم أنا ممتنة لاستجابتكم النبيلة لنداء المساعدة الذي أطلقناه اليوم طالبين عونكم لنا في إغلاق صفحة منتحلة لاسمي وسببت الكثير من اللغط ..
بكم ..بهذا التعاون والفاعلية تم إغلاق الصفحة المزورة اليوم ..
شكرا. لكم
ثم شكراً
Sanaa Hamad Al Awad
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة