سأقولها وإن كانت مؤلمة ..

المختصر المفيد ( الجزئية الأولى )

هو أن قحط (تقدم ) ظلت تتفاني في مناصرة مليشيا الدعم السريع فعلت ومازالت تفعل كل ماهو ممكن وغير ممكن في سبيل تحقيق أهدافها رغم إفتقارها للأرضية الشعبوية والسند الداخلي ورقم معرفتها بأن هذا الطريق مُكلٍف وغير مقبول عند عامة الناس مع ذلك تسعى بكل قواها للوصول لنقطة ثبات سياسي مسنود بندقية الدعم السريع يُمكنها من الولوج إلى كرسي السلطه الكامل أو نصفه وهذا مايُسمى بالعماله المُركزه !!

المختصر المفيد ( الجزئية الثانية ) هي أن التنظيمات السياسية ( الوطنية ) الداعمه لمعركة الكرامه لم تقدم مشروعاً سياسياً إجتماعياً مثالياً حتى الآن رقم إمتلاكها لقاعده شعبية مهيئة للإستماع والعمل ثم القياده ،، المواطن السوداني في الداخل يفتقد إلى النموذج السياسي المثالي الذي يترجم له تقاطعات هذه المعركة ويُفسر له معانيها ويقوده فكرياً وسياسياً وإجتماعياً وإعلامياً وفق مطلوباتها.. إذا نظرنا لموقف الجيش السوداني تجاه منبر جنيف نجد أن الجيش فعل ماهو مستطاع وإستجاب لرغبة العامه ورفض المنبر وتمسًك بمنبر جده وهذا الموقف في تقديري موقف قوي وممتاز يستحق أن يجد سند سياسي مرتب ومنظم تتبناه الأحزاب السياسيه التي تدعم الجيش وشعبه في هذه الحرب !!

إذا عملت أحزاب بورتسودان وغيرها من الولايات الآمنه بنصف طاقة قحط لتمكنت من هزيمة الجانب السياسي هزيمه نكراء … لذلك فإن وصيتي أن إستيقظي يا أيتها الأحزاب السياسيه والتكوينا الإجتماعيه والطرق الصوفيه والجماعات السلفيه والمجموعات الشبابيه جميعكم إستيقظوا من ثباتكم العميق إتجهوا إلى الشعب أنزلوا من أبراج العاج وهيئوا المواطن بالشكل المطلوب أقيموا البرامج السياسية إنفعلوا معه في إحنه ومحنه إلتفوا حوله حولوه من ناصية التية إلى الوضاءة لاتتركوه لسابلة الأسافير …

طالما أنكم إتخذتم طريق مناصرة الجيش والشعب إعملوا بمصداقيه ..

موقف الجيش السوداني تجاه منبر جنيف يستحق أن يجد فعل سياسي إجتماعي (تظاهُري ) كبير ووقفات وندوات ومنابر ومحاضرات وغيرها من أوجه السند الشعبي لهذه المعركة …

منشور مقصود ….

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد